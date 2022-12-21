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Сборную Аргентины эвакуировали на вертолетах из-за большого числа фанатов

Футболистов сборной Аргентины эвакуировали на вертолетах из-за большого числа фанатов
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Фото: REUTERS/Gonzalo Colini
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Национальная сборная по футболу прибыла в Аргентину 20 декабря после победы на чемпионате мира в Катаре. Игроков пришлось эвакуировать с улиц Буэнос-Айреса на вертолетах.

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Как сообщил телеканал TN, спортсменов эвакуировали из-за огромного количества болельщиков на улицах. Пролетев над Буэнос-Айресом на вертолетах, игроки приземлились на площадку Аргентинской футбольной ассоциации (AFA).

Изначально спортсмены должны были добраться в центр города, до которого оставалось еще 17 км, но автобус со сборной двигался крайне медленно из-за рекордного числа людей, вышедших на улицы.

Президент AFA Клаудио Тапиа принес болельщикам извинения из-за того, что чемпионский парад не прошел по намеченному маршруту.

«Нам не дают поприветствовать всех, кто был у обелиска. Те же органы безопасности, которые нас провожали, не дают нам двигаться вперед. Тысяча извинений от имени всех игроков. Очень жаль», — написал он в Twitter.

На улицы Буэнос-Айреса, по предварительным оценкам, вышли от 3 до 4 млн человек. Они перекрыли большинство дорог и парализовали движение транспорта, сообщает «Спорт-Экспресс».

В финале ЧМ-2022, который состоялся 18 декабря, Аргентина обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 — пенальти).

20 декабря в стране было объявлено выходным днем, чтобы болельщики могли отпраздновать возвращение игроков на родину.

Прежде Аргентина становилась чемпионом мира в 1978 и 1986 годах.

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