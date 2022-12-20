В DHL заявили о сотрудничестве с ЦАР по делу о покушении на главу Русского дома
Компания по доставке грузов DHL сотрудничает с властями Центрально-Африканской Республики (ЦАР) по делу о покушении на главу Русского дома Алексея Сытого с помощью начиненной взрывчаткой посылки. Об этом 20 декабря сообщила представитель компании Сабине Хартман.
«Нам известно об инциденте, который касается посылки, доставленной 16 декабря в Банги. Дело сейчас расследуют местные органы, и мы полностью сотрудничаем с ними», — заявила она ТАСС.
Хартман отметила, что DHL не может предоставить дополнительной информации о продолжающемся расследовании. При этом компания осуждает любые формы насилия и нелегальное использование своей сети.
Ранее в этот день власти ЦАР в ходе расследования взрыва посылки в Русском доме арестовали ряд сотрудников DHL. Арестованные пояснили, что у них нет устройства, с помощью которого можно было бы определить, содержит ли посылка взрывное устройство.
16 декабря глава Русского дома Алексей Сытый получил посылку, которую вскрыл в кабинете. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой, устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован. Позже стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени некого Алекса Севильяно Мингуэсы.
На месте покушения была записка с угрозой, исходящей от «всех французов», с призывом к русским убираться из Африки. Глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна в свою очередь заявила, что сообщения о причастности французов к покушению являются ложью и российской пропагандой.
Правоохранительные органы ЦАР назвали произошедшее терактом и усилили меры безопасности в посольстве РФ. Российский МИД выразил надежду на заслуженное наказание для виновных.
19 декабря в российском посольстве в ЦАР сообщили, что Сытый вылетел из Банги в Россию для дальнейшего лечения. Сотни жителей республики собрались у аэропорта, чтобы поддержать пострадавшего.