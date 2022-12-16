Глава Русского дома в ЦАР госпитализирован после покушения

Глава Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый госпитализирован в Банги после покушения. Об этом сообщил 16 декабря пресс-атташе посольства России Владислав Ильин.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», — сообщил Ильин «РИА Новости».

Об обстоятельствах покушения на Сытого и его текущем состоянии не сообщается.

Русский дом в Банги открылся в феврале 2022 года. Там жителей ЦАР знакомят с русской культурой, традициями и языком.

В сентябре в Кабуле прогремел взрыв рядом с посольством России. В результате погибли два сотрудника дипмиссии: второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет.