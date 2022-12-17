В DHL заявили о расследовании обстоятельств взрыва в Русском доме в ЦАР

Немецкая компания по экспресс-доставке грузов DHL расследует обстоятельства покушения на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказала представитель пресс-центра DHL Сабина Хартманн.

«Нам известно об инциденте с посылкой, доставленной сегодня в Банги . В настоящее время мы расследуем обстоятельства и в полном объеме сотрудничаем с местными властями», — рассказала Хартман «РИА Новости».

Инцидент произошел ранее в этот день. Сытый получил анонимную посылку. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой. После ее вскрытия устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован. Как сообщили «Известиям» в посольстве РФ в ЦАР, Сытый получил контузию. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

По некоторым данным, посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы.

Также, по данным полиции Банги, взрыв посылки произошел в кабинете Сытого на столе. В посылке была записка с угрозой следующего содержания: «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки».

После этого глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что в Париже считают ложью и российской пропагандой сообщения о причастности французов к покушению на жизнь Сытого.

В МИД РФ заявили в свою очередь, что решительно осуждают покушение на главу Русского дома. Кроме того, в ведомстве назвали это попыткой навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя странами.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация решительно осуждает покушение на Дмитрия Сытого и желает ему скорейшего выздоровления