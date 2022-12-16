Глава Русского дома в ЦАР остается в тяжелом состоянии после покушения
Состояние главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого продолжает оставаться стабильно тяжелым. Об этом сообщил 16 декабря пресс-атташе посольства РФ Владислав Ильин.
«Врачи сообщили, что его состояние стабильно тяжелое», — сказал он «РИА Новости».
Инцидент произошел ранее в этот день. Известно, что Сытый получил анонимную посылку, которую вскрыл дома. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой. Устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован. Как сообщили «Известиям» в посольстве РФ в ЦАР, Сытый получил контузию.
В МИД РФ заявили, что решительно осуждают покушение на главу Русского дома. В ведомстве также назвали это попыткой навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя странами.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал в свою очередь терактом покушение на Сытого.
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов отметил, что Россия не намерена закрывать Русский дом в ЦАР из-за произошедшего и приложит все усилия, чтобы найти организаторов этого теракта.