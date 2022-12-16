МИД назвал покушение на главу Русского дома в ЦАР попыткой навредить отношениям двух стран
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- МИД назвал покушение на главу Русского дома в ЦАР попыткой навредить отношениям двух стран
Москва решительно осуждает покушение на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом говорится в заявлении МИД РФ от 16 декабря.
«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности Русского дома в Банги, а в более широком плане — навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что рассчитывают на то, что в результате расследования компетентными органами ЦАР виновные в организации и совершении этого покушения будут установлены и наказаны.
Инцидент произошел ранее в этот день. Известно, что Сытый получил анонимную посылку, которую вскрыл дома. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой. Устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован.
Как сообщили «Известиям» в посольстве РФ в ЦАР, состояние главы Русского дома оценивается как тяжелое. Он получил контузию.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал в свою очередь терактом покушение на Сытого.
Русский дом в Банги открылся в феврале 2022 года. Там местных жителей знакомят с русской культурой, традициями и языком.