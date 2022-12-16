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В посольстве РФ в ЦАР назвали тяжелым состояние Сытого после покушения

Посольство РФ в ЦАР: глава Русского дома Сытый получил контузию после покушения, он в больнице в тяжелом состоянии
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Фото: Соцсети
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Состояние главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате взрыва поступившей ему анонимной посылки, оценивается как тяжелое. Об этом сообщили 16 декабря «Известиям» в посольстве РФ в ЦАР.

Известно, что Сытый вскрыл посылку, поступившую ему от неизвестного адресанта, не в дипмиссии, а дома. После этого и произошел взрыв. Сытый был госпитализирован.

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«Состояние здоровья тяжелое, он находится в госпитале. Речь идет о контузии и потере крови», — рассказал представитель дипведомства.

Он также указал, что на сегодняшний день о мотивах покушения на Сытого говорить сложно, все детали произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал в свою очередь терактом покушение на Сытого.

Русский дом в ЦАР открылся в феврале текущего года. Там местных жителей знакомят с русской культурой, традициями и языком.

В сентябре в Кабуле прогремел взрыв рядом с посольством России. В результате погибли два сотрудника дипмиссии: второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет.

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