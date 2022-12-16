Глава Россотрудничества назвал терактом покушение на главу Русского дома в ЦАР

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в пятницу, 16 декабря, заявил, что покушение на главу Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, является терактом.

«В Банги, ЦАР, совершен теракт против партнерского «Русского дома», взрывное устройство в посылке тяжело ранило руководителя культурного центра Дмитрия Сытого», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Примакова, за жизнь Сытого сейчас борются врачи.

Ранее в этот день глава Русского дома в ЦАР был госпитализирован в Банги после покушения. Инцидент произошел в его доме, а не в дипмиссии. Известно, что он получил анонимную посылку, вскрыл ее, и произошел взрыв. Позднее посольство РФ сообщило о том, что охрана дипмиссии в ЦАР будет усилена.

Состояние Сытого оценивается как тяжелое, но стабильное.

Русский дом в Банги открылся в феврале 2022 года. Там жителей ЦАР знакомят с русской культурой, традициями и языком.