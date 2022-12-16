В посольстве сообщили о тяжелом состоянии главы Русского дома в ЦАР после покушения

Состояние главы Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого оценивается как тяжелое, но стабильное. Об этом сообщает 16 декабря «РИА Новости» со ссылкой российское посольство в стране.

«Состояние здоровья тяжелое, но угрозы жизни нет. Врачи говорят, контузия и потеря крови», — рассказали в диппредставительстве.

Ранее в этот день глава Русского дома в ЦАР Сытый был госпитализирован в Банги после покушения. Известно, что инцидент произошел в его доме, а не в дипмиссии, когда Сытый получил анонимную посылку, которая взорвалась после вскрытия. Позднее посольство РФ сообщило о том, что охрана дипмиссии в ЦАР будет усилена.

Русский дом в Банги открылся в феврале 2022 года. Там жителей ЦАР знакомят с русской культурой, традициями и языком.