Посольство РФ в ЦАР усилило охрану после покушения на главу Русского дома

Охрана российского посольства в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) была усилена после инцидента с главой Русского дома Дмитрием Сытым в стране. Об этом 16 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Да, принимаются все необходимые меры», — рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об усилении безопасности посольства.

Ранее в этот день глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения. Известно, что инцидент произошел в его доме, а не в дипмиссии. По предварительным данным, жизни госпитализированного Сытого ничего не угродает.

Русский дом в Банги открылся в феврале 2022 года. Там жителей ЦАР знакомят с русской культурой, традициями и языком.