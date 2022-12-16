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В ООН осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого

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Фото: TASS/Zuma
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ООН осуждает покушение на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого и желает ему скорейшего выздоровления. Об этом заявил 16 декабря на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

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«Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Нас не просили каким-либо образом содействовать расследованию. Очевидно, что мы осуждаем подобные атаки», — сказал он.

Инцидент произошел ранее в этот день. Сытый получил анонимную посылку. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой. После ее вскрытия устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован. Как сообщили «Известиям» в посольстве РФ в ЦАР, Сытый получил контузию. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

По некоторым данным, посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы.

Также, по данным полиции Банги, взрыв посылки произошел в кабинете Сытого на столе. В посылке была записка с угрозой следующего содержания: «Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки».

После этого глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что в Париже считают ложью и российской пропагандой сообщения о причастности французов к покушению на жизнь Сытого.

В МИД РФ заявили в свою очередь, что решительно осуждают покушение на главу Русского дома. Кроме того, в ведомстве назвали это попыткой навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя странами.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал терактом покушение на Сытого.

Русский дом в Банги открылся в феврале 2022 года. Там местных жителей знакомят с русской культурой, традициями и языком.

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