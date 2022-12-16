Стали известны подробности покушения на главу Русского дома в ЦАР

Взрыв посылки при покушении на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого произошел в его кабинете на столе. Об этом сообщила 16 декабря полиция Банги.

«РИА Новости» опубликовали фото с места покушения, на котором видна записка с угрозой, исходящей к россиянам от «всех французов».

«Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — напечатано на листке бумаги на русском языке.

Как рассказал представитель полиции ЦАР после осмотра места взрыва, Сытый вероятно начал разбирать почту на столе, когда открыл пакет DHL и сверток взорвался.

На фото с можно увидеть письменный стол с компьютером, а также осколки чашки, стеклянного предмета и еще два черных пластиковых предмета, один из которых похож на зажигалку, второй — чуть меньшей длины и шире. Рядом находится пакет бандероли DHL. Под столом видна беспроводная аудиоколонка с обугленным краем.

Ранее в пятницу стало известно, что посылка со взрывным устройством, предназначавшаяся для главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы.

Инцидент произошел в этот же день. Известно, что Сытый получил посылку, которую вскрыл. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой. Устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован.

Как сообщили «Известиям» в посольстве РФ в ЦАР, состояние главы Русского дома оценивается как тяжелое. Он получил контузию.

В свою очередь спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что Россия не намерена закрывать Русский дом в ЦАР из-за покушения на Дмитрия Сытого и приложит все усилия, чтобы найти организаторов этого теракта.

На данный момент состояние главы Русского дома оценивается как тяжелое, но стабильное. В полиции назвали покушение на Сытого терактом и сообщили, что тот ранее получал угрозы.

Русский дом в столице ЦАР Банги открылся в феврале 2022 года.