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МИД Франции отверг обвинения в причастности к взрыву в Русском доме в ЦАР

Глава МИД Франции Колонна: сообщения о причастности Франции к взрыву в Русском доме в ЦАР являются ложью
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Фото: Global Look Press/Lefort Lenoble
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Во Франции считают ложью и российской пропагандой сообщения о причастности французов к покушению на жизнь главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом 16 декабря заявила глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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«Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду», — цитирует министра агентство France-Presse.

Ранее в этот день стало известно, что на месте взрыва на столе главы Русского дома рядом с пакетом DHL полиция обнаружила записку, в которой содержалась угроза от «всех французов» с призывом к русским убираться из Африки.

Тогда же сообщалось, что посылка со взрывным устройством, предназначавшаяся для главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы.

Инцидент произошел в этот же день. Известно, что Сытый получил посылку, которую вскрыл. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой. Устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован.

Как сообщили «Известиям» в посольстве РФ в ЦАР, состояние главы Русского дома оценивается как тяжелое. Он получил контузию.

Администратор Русского дома в Центрально-Африканской Республике Кумботи Кетте Готье осудил покушение на главу представительства Дмитрия Сытого. Готье также рассказал, что Сытый работает круглые сутки и известен среди местных жителей.

В МИД РФ заявили, что решительно осуждают покушение на главу Русского дома. В ведомстве также назвали это попыткой навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя странами.

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