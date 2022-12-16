Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
Посылка со взрывным устройством, предназначавшаяся для главы Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы. Об этом 16 декабря сообщило «РИА Новости».
Соответствующее фото оказалось в расположении агентства.
Инцидент произошел ранее в этот день. Известно, что Сытый получил посылку, которую вскрыл дома. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой. Устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован.
Как сообщили «Известиям» в посольстве РФ в ЦАР, состояние главы Русского дома оценивается как тяжелое. Он получил контузию.
МИД России осудил покушение на Сытого. В министерстве отметили, что рассчитывают на то, что в результате расследования компетентными органами ЦАР виновные в организации и совершении преступления будут установлены и наказаны.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал, в свою очередь, терактом покушение на Сытого.
Русский дом в Банги, столице ЦАР, открылся в феврале 2022 года. В нем местных жителей знакомят с русской культурой, традициями и языком.