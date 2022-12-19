Пострадавший от взрыва глава Русского дома в ЦАР вылетел в Москву для лечения
Глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, пострадавший в результате теракта, вылетел из Банги в Россию. Об этом 19 декабря сообщили в посольстве РФ в ЦАР.
«Он будет эвакуирован сегодня, ему требуется квалифицированное лечение», — приводит «Интерфакс» слова пресс-атташе посольства Владислава Ильина.
Сотни жителей ЦАР собрались у аэропорта Банги в понедельник утром, чтобы поддержать Сытого. Местные жители выстроились с плакатами вдоль дороги, по которой проехала машина с пострадавшим.
16 декабря Сытый получил посылку, которую вскрыл в кабинете. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой, устройство сдетонировало. Сытый был госпитализирован. Позже стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы. На месте покушения была записка с угрозой, исходящей от «всех французов» с призывом к русским убираться из Африки.
МИД Франции отверг обвинения в причастности к взрыву. В ведомстве заявили, что сообщения о причастности французов к покушению являются ложью и российской пропагандой.
Сытый находился в тяжелом состоянии. Речь шла о потере крови и контузии. 17 декабря сообщалось, что он пришел в сознание и чувствует себя нормально, но его руку «собрали» еще не полностью.
Правоохранительные органы ЦАР назвали произошедшее терактом и усилили меры безопасности в посольстве РФ. Российский МИД выразил надежду на заслуженное наказание для виновных.
Русский дом в столице ЦАР Банги открылся в феврале 2022 года.