Крупный пожар произошел возле села Калинино в Чувашии
В Вурнарском районе Чувашской Республики вспыхнул крупный пожар. Предварительно, горит газопровод, сообщают очевидцы 20 декабря в соцсетях.
Огромное возгорание наблюдается между деревней Кюльхири и селом Калинино. Со слов местных жителей, пожар произошел во вторник около 13:47.
На кадрах, снятых очевидцами, запечатлены огромный огненный шар и дым. Языки пламени видны с большого расстояния. Рядом с местом пожара находятся жилые дома.
О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщалось.
В Межрегионгазе заявили, что информация о пожаре уже поступила в аварийную службу. На место выехала пожарная бригада.
19 ноября пожар в результате взрыва на газопроводе произошел во Всеволожском районе Ленинградской области. В МЧС назвали причиной случившегося разгерметизацию. В результате аварии никто не пострадал.