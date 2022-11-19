Пожар на газопроводе в Ленобласти сняли с коптера
Место пожара, возникшего в субботу, 19 ноября, на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области сняли с квадрокоптера. Соответствующие кадры есть в распоряжении «Известий».
На записи видно пламя, а также местность вблизи пожара.
Ранее вечером в субботу на месте возгорания была объявлена ликвидация открытого горения.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пожар возник в субботу на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Он указал, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, пострадавших нет.
По информации МЧС, возгорание произошло вследствие разгерметизации газопровода. В компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» также сообщали, что произошел разрыв газопровода Белоусово – Ленинград с последующим возгоранием, участок был оперативно отключен.
Кроме того, из-за пожара давление на магистральном газопроводе было временно снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
Позже о назначении проверки по факту происшествия заявили в областной прокуратуре. Следственный комитет также сообщил о доследственной проверке.