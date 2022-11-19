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Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту пожара на газопроводе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Прокуратура Ленинградской области организовала проверка по факту пожара на газопроводе. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе ведомства.

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«Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту пожара в лесополосе у мкр Бернгардовка города Всеволожска», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Отмечается, что на место пожара выехал прокурор области Сергей Жуковский, зампрокурора Сергей Виноградов и Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов.

По информации спасателей, возгорание произошло вследствие разгерметизации газопровода.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пожар возник в субботу на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Он указал, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, из-за пожара давление на магистральном газопроводе было временно снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

В настоящее время пожарные локализуют очаг возгорания.

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