Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту пожара на газопроводе
Прокуратура Ленинградской области организовала проверка по факту пожара на газопроводе. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту пожара в лесополосе у мкр Бернгардовка города Всеволожска», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Отмечается, что на место пожара выехал прокурор области Сергей Жуковский, зампрокурора Сергей Виноградов и Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов.
По информации спасателей, возгорание произошло вследствие разгерметизации газопровода.
Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пожар возник в субботу на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Он указал, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, пострадавших нет.
Кроме того, из-за пожара давление на магистральном газопроводе было временно снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
В настоящее время пожарные локализуют очаг возгорания.