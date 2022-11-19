СК начал доследственную проверку из-за пожара на газопроводе в Ленобласти

Доследственная проверка начата после пожара, возникшего в субботу на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.

Проверка организована по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

В настоящий момент сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что на место выехали и.о. руководителя следственного управления Дмитрий Митяев совместно с криминалистами.

Ранее проверку также назначила областная прокуратура.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пожар возник в субботу на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Он указал, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации спасателей, возгорание произошло вследствие разгерметизации газопровода.

Кроме того, из-за пожара давление на магистральном газопроводе было временно снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

В настоящее время пожарные локализуют очаг возгорания.