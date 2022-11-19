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«Газпром Трансгаз» сообщил о разрыве газопровода в Ленобласти перед пожаром

«Газпром Трансгаз»: причиной пожара в Ленобласти стал разрыв газопровода
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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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В Ленинградской области произошел разрыв газопровода «Белоусово – Ленинград» с последующим возгоранием, участок был оперативно отключен. Об этом сообщили 19 ноября в компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

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«Сегодня в 15:32 по московскому времени во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782-м км произошел разрыв магистрального газопровода «Белоусово – Ленинград» с возгоранием. Пострадавших нет. Участок был оперативно отключен», — сообщили в компании.

Там также отметили, что аварийная бригада компании направлена к месту разрыва, в настоящее время идет подготовка к восстановительным работам. Кроме того, в компании сообщили о завершении переключения потребителей на газоснабжение от других газопроводов.

Ранее в субботу в МЧС РФ сообщили, что пожар вспыхнул на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области в результате разгерметизации.

Из-за пожара давление на магистральном газопроводе было временно снижено. Также ТЭЦ Всеволожска была переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. Сообщалось о выгорании остатков газовой смеси в трубе газопровода.

Следственный комитет начал доследственную проверку из-за пожара на газопроводе по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверку также назначила областная прокуратура.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также отметил, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет.

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