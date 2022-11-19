Открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано

Ликвидация открытого горения объявлена на месте пожара на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что это произошло в 18:19 мск.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пожар возник в субботу на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Он указал, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации спасателей, возгорание произошло вследствие разгерметизации газопровода.

Кроме того, из-за пожара давление на магистральном газопроводе было временно снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

Позже о назначении проверки по факту происшествия заявили в областной прокуратуре. Следственный комитет также сообщил о доследственной проверке.