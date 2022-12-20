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В Италии назвали «громким политическим сигналом» для РФ ввод потолка цен на газ

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Приход к консенсусу по вопросу ввода потолка цен на газ на территории Евросоюза «не был предрешенным событием», однако превратился в «громкий политический сигнал» для властей России от стран Европы. Такую точку зрения 20 декабря высказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.

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Как заявил политик, Италия приняла активное участие в приходе стран Европы к консенсусу. Он подчеркнул, что принятие данной меры «не было предрешенным событием».

«Дан четкий и громкий политический сигнал: Италия и Европа не позволяют себя запугать и защищают своих граждан», — отметил Пикетто-Фратин, добавив, что данное решение несет в себе «большую символическую ценность» в беседе с IlSole24Ore, его слова приводит «РИА Новости».

Министр также акцентировал внимание на том, что, отказавшись от одного источника зависимости, Италия не может себе позволить заменять его на другой.

Ранее, 19 декабря, страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе. Известно, что данная мера начнет работать с 15 февраля.

В тот же день европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст заявил о том, что одобренный Евросоюзом (ЕС) потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч не стабилизирует рынок. Показатель должен находиться хотя бы на уровне €100 за МВт·ч.

Дискуссия о введении ценового потолка на газ ведется в ЕС не первый месяц, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза ранее не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией. Основная причина недовольства — неудовлетворительная цена, которая оказалась выше средней на рынке.

19 декабря эксперт Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» предположил, что Евросоюз установит мягкие ограничения и не сможет поддерживать фиксированную цену на газ. Он отметил, что в случае, если ЕС установит жесткую форму механизма предельной цены, он рискует остаться без газа.

В начале декабря президент России Владимир Путин сообщил о том, что Москва не намерена поставлять энергоресурсы тем государствам, которые примут ценовой потолок, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти санкции.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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