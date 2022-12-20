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Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе боевых вылетов летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

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Уточняется, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее, 6 декабря, российские вертолеты Ка-52 и Ми-24, действующие в интересах Центрального военного округа (ЦВО), уничтожили пункт управления ВСУ.

1 декабря военкор «Известий» Даниил Левин сообщил, что вертолеты, участвующие в спецоперации, проходят ежедневную проверку и подготовку техническими службами, чтобы в ответственный момент машина не подвела свой экипаж.

До этого, 26 ноября, в Минобороны РФ показали кадры работы вертолетов по командным пунктам ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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