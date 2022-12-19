Реклама
Прямой эфир
Политика
В СФ назвали безответственным и глупым заявление главы спецслужбы Молдавии о планах РФ напасть
Мир
Гражданок Украины задержали на границе Болгарии при попытке провезти 12 кг золота
Мир
Месси побил рекорд Роналду по количеству лайков в Instagram среди спортсменов
Политика
В ГД внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления
Экономика
Zara начала проигрывать суды из-за остановки продаж в России
Мир
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в «подготовке нападения» в 2023 году
Спорт
Футболист Карим Бензема заявил о завершении карьеры в сборной Франции
Мир
Около 50% абонентов Львовской области оказались без света
Мир
Гутерриш допустил завершение украинского конфликта в 2023 году
Общество
Путин поручил скорректировать стратегию развития АПК до 2030 года
Экономика
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
Общество
Более 60% опрошенных россиян испытывают проблемы из-за шумных соседей

Гражданок Украины задержали на границе Болгарии при попытке провезти 12 кг золота

0
Фото: Нова/nova.bg
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две гражданки Украины были задержаны в Болгарии на контрольно-пропускном пункте (КПП) на границе при попытке провезти в белье 12 кг золота. Об этом сообщает болгарский новостной портал Nova в понедельник, 19 декабря.

Наличный интерес: объем выявленного ФТС контрабандного кеша вырос в 10 раз
Сколько денег можно перевезти через границу и не нарушить закон

«Прокуратура района Ямбол задержала двух гражданок Украины на срок до 72 часов. Их обвиняют в контрабанде через границу страны почти 12 кг золотых изделий», — говорится в статье.

Отмечается, что данное преступление было совершено 15 декабря на погранпереходе Лесово.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемые ехали в пассажирском микроавтобусе из Турции на Украину через Болгарию.

По словам авторов материала, при личном досмотре пассажирок сотрудники таможни обнаружили под их одеждой в общей сложности 30 упаковок с украшениями из желтого металла.

Каждая из обвиняемых несла по 15 пакетов, обмотанных изолентой и закрепленных на теле эластичным бельем.

Добавляется, что конфискованные украшения сделаны из 14-каратного золота и имеют общую стоимость более $577 тыс.

Ранее, в начале ноября, гражданин Украины пытался вывезти из России в Латвию старинные купюры. Он планировал это сделать через пункт пропуска в Бурачках в Себежском районе Псковской области, но его задержали. Деньги украинец перевозил в багажнике автомобиля. Среди банкнот обнаружили государственные кредитные билеты различного номинала с 1909 по 1937 год. Деньги изъяли и направили на исследование.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022