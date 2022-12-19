Гражданок Украины задержали на границе Болгарии при попытке провезти 12 кг золота

Две гражданки Украины были задержаны в Болгарии на контрольно-пропускном пункте (КПП) на границе при попытке провезти в белье 12 кг золота. Об этом сообщает болгарский новостной портал Nova в понедельник, 19 декабря.

«Прокуратура района Ямбол задержала двух гражданок Украины на срок до 72 часов. Их обвиняют в контрабанде через границу страны почти 12 кг золотых изделий», — говорится в статье.

Отмечается, что данное преступление было совершено 15 декабря на погранпереходе Лесово.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемые ехали в пассажирском микроавтобусе из Турции на Украину через Болгарию.

По словам авторов материала, при личном досмотре пассажирок сотрудники таможни обнаружили под их одеждой в общей сложности 30 упаковок с украшениями из желтого металла.

Каждая из обвиняемых несла по 15 пакетов, обмотанных изолентой и закрепленных на теле эластичным бельем.

Добавляется, что конфискованные украшения сделаны из 14-каратного золота и имеют общую стоимость более $577 тыс.

Ранее, в начале ноября, гражданин Украины пытался вывезти из России в Латвию старинные купюры. Он планировал это сделать через пункт пропуска в Бурачках в Себежском районе Псковской области, но его задержали. Деньги украинец перевозил в багажнике автомобиля. Среди банкнот обнаружили государственные кредитные билеты различного номинала с 1909 по 1937 год. Деньги изъяли и направили на исследование.