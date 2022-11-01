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Псковская таможня пресекла попытку вывезти в Латвию старинные деньги

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Гражданин Украины пытался вывезти в Латвию старинные купюры. Он планировал это сделать через пункт пропуска в Бурачках в Себежском районе Псковской области.

В пресс-службе Северо-Западного управления Псковскому агентству информации рассказали, что мужчина не задекларировал и не предъявил таможенникам семь банкнот начала ХХ века.

Деньги иностранец перевозил в багажнике автомобиля. Среди банкнот обнаружили государственные кредитные билеты различного номинала с 1909 по 1937 год. Деньги изъяли и направили на исследование. Эксперты должны определить культурную и историческую ценность банкнот, уточняет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что пограничное управление ФСБ по Псковской области пресекло незаконную попытку провезти партию сигарет через границу. Порядка 3,3 тыс. пачек сигарет были спрятаны в вагонах с углем. Стоимость изъятых сигарет оценивается в 200 тыс. рублей.

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