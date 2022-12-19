Инфекционист предупредил об опасности новогодних корпоративов

В качестве мер профилактики гриппа посещать массовые мероприятия, в том числе новогодние корпоративы, не стоит. Об этом врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев рассказал в понедельник, 19 декабря.

«Люди должны понимать, что если идут на корпоратив, то могут заболеть, потому что какая на корпоративе социальная дистанция, когда все вплотную разговаривают. Туда не ходим и не болеем», — высказался врач в беседе с Lenta.Ru.

При этом он добавил, что каждый сам должен для себя решить, будет ли он посещать массовые мероприятия.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что текущая эпидемиологическая ситуация в России не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне.

В ведомства отметили, что в стране не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ.

16 декабря врач, кандидат медицинских наук Светлана Савченко рассказала «Известиям», кому стоит начинать противовирусную терапию при гриппе.

Также она отметила, что при первых признаках гриппа нужно оставаться дома и соблюдать постельный режим, передает RT.

Ранее, 15 декабря, глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако, по ее словам, эпидемиологическая ситуация в столице всё равно остается непростой.

8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в России. Она призвала россиян привиться от гриппа.

До этого, 29 ноября, «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря — началу января.