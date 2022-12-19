Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в РФ не требующей федеральных мер ограничения

Текущая эпидемиологическая ситуация в России не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора в понедельник, 19 декабря.

Отмечается также, что в стране не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ.

Ранее, 15 декабря, глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако, по ее словам, эпидемиологическая ситуация в столице всё равно остается непростой.

8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в России. Она призвала россиян привиться от гриппа.

До этого, 29 ноября, «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря — началу января.