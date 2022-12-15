В столичном Роспотребнадзоре заявили о преодолении пика заболеваемости гриппом и ОРВИ
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- В столичном Роспотребнадзоре заявили о преодолении пика заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Москве пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила 15 декабря глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
По ее словам, основания о том, что в городе пройден пик, исходят из анализа статистических данных по числу переболевших.
Между тем Андреева указала, что эпидемиологическая ситуация в столице всё равно непростая, «город болеет и болеет непросто», передает телеканал «Москва 24».
Ранее в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что федеральные ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом вводить не планируется. По ее же словам, прирост заболеваемости в данный момент только прогнозируется и ее пик пока переживает Москва.
13 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. 8 декабря Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в стране.
До этого, 29 ноября, «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря — началу января.