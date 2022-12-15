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Попова заявила об отсутствии необходимости федеральных ограничений из-за гриппа

Попова: Роспотребнадзор не будет вводить ограничения на федеральном уровне из-за гриппа и ОРВИ
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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Федеральные ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом вводить не планируется. Об этом заявила 15 декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе беседы с журналистами.

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«На федеральном уровне нет, в этом случае они никогда не вводились и не вводятся, вводить их нет никакой необходимости», — указала она.

Попова добавила, что прирост заболеваемости в данный момент только прогнозируется и ее пик пока переживает Москва.

«Мы считаем, что да, прирост еще будет. Пока пик преодолевает Москва сегодня, остальные регионы в разной степени вовлеченности в этот эпидпроцесс, с разными цифрами по заболеваемости», — пояснила глава ведомства.

Она также сообщила, что при обычной ситуации на пике эпидемии удельный вес вирусов гриппа в общем количестве выделенных вирусов всех респираторных инфекций составляет около 70–80%, однако на минувшей неделе он составлял лишь 52–53%.

Ранее, 14 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что в России основная доля заболевших гриппом приходится на H1N1. Он также отметил, что заболевание наиболее тяжело протекает у беременных женщин и пациентов с диабетом, а также у лиц старше 60 лет и у людей с избыточной массой тела.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что сделал прививку от гриппа. Глава государства также добавил, что вакцинацию от гриппа и COVID-19 необходимо продолжать для безопасности граждан страны, а заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет чуть ли не на 35% в неделю.

8 декабря Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в стране. Для эффективного противодействия распространению гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

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