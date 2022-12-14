Мурашко назвал наиболее тяжело переносящие грипп категории граждан

В России основная доля заболевших гриппом приходится на H1N1. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в ходе совещания с членами правительства РФ в среду, 14 декабря.

Также он уточнил, у каких категорий граждан болезнь протекает тяжелее, чем у остальных.

По словам главы Минздрава, заболевание наиболее тяжело протекает у беременных женщин и пациентов с диабетом, а также у лиц старше 60 лет и у людей с избыточной массой тела, передает RT.

«Конечно, категории сходны с ковидом, и поэтому для этой категории людей, конечно же, вакцинация имеет важнейшее значение», — сказал Мурашко.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всех пациентов с симптомами ОРВИ следует тестировать на грипп, сообщается на сайте kp.ru.

Она отметила, что запасов отечественных тестов достаточно, при этом лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием, пишет «Москва 24».

Из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 российских школах и 12 662 классах, добавила Попова. При этом глава ведомства подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом в России невысокая, но вызывает обеспокоенность.

В этот же день Путин заявил, что сделал прививку от гриппа. Глава государства также добавил, что вакцинацию от гриппа и ковида необходимо продолжать для безопасности граждан России, пишет Pravda.Ru.

Также Путин отметил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет чуть ли не на 35% в неделю.

8 декабря Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в стране. Для эффективного противодействия распространению гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

1 декабря заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заявила, что в настоящий момент вирус гриппа подтипа А, который в обществе чаще всего называют свиным гриппом, вызывает сильные опасения у специалистов во всем мире. Она объяснила, что это связано с изменчивостью вируса.

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря – началу января.