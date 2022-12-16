Врач рассказала, кому нужно принимать противовирусные препараты при гриппе

Врач, кандидат медицинских наук Светлана Савченко рассказала «Известиям» 16 декабря, кому стоит начинать противовирусную терапию при гриппе.

«Немедленно обращаться к специалистам для наблюдения или назначения терапии следует лицам старше 65 лет, беременным женщинам, людям, имеющим определенные хронические заболевания, (например, иммунодефицит, хронические заболевания легких, сердца или почек), тем, кто получает глюкокортикоиды или другие иммунодепрессанты, людям с избыточной массой тела», — сказала она.

Особое внимание на свое самочувствие нужно обратить родственникам вышеуказанных групп, отметила специалист.

«Им также необходимо начинать прием противовирусных препаратов при первых признаках гриппа. А также следует соблюдать правила самоизоляции», — добавила она.

Савченко напомнила, что распознать грипп можно по резкому подъему температуры, кашлю и болям в мышцах. При первых признаках необходимо оставаться дома и соблюдать постельный режим.

13 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что в России заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 35,4% по сравнению с неделей ранее. Отмечалось, что доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляла на тот день 52,5%. Среди всех преобладает свиной грипп, он выявлен в 82 субъектах страны.

Тогда же врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов спрогнозировал пик заболеваемости гриппом в России к Новому году. По его словам, причиной всплеска заболеваемости стала отмена введенных в связи с коронавирусом мероприятий — социальной дистанции, ношения масок, обязательной обработки рук антисептиком, усиленного вентилирования в общественных местах.