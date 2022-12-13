Иммунолог спрогнозировал пик заболеваемости гриппом в России

В России наблюдается сильный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, пика она должна достичь к Новому году. Об этом врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал во вторник, 13 декабря.

Специалист отметил, что причиной увеличения заболеваемости по сравнению с предыдущими годами стала отмена введенных в связи с коронавирусом мероприятий — ношения масок, социальной дистанции, обязательной обработки рук антисептиком, а также усиленного вентилирования в общественных местах.

«Мало того, в этом сезоне тяжелый штамм гриппа А(H1N1) (свиной грипп. — Ред.) вызывает заведомо более тяжелое течение, чем, например, сезонный H3N2 — гонконгский», — сказал Жемчугов в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, после Нового года нарастет коллективный иммунитет.

«Много людей переболеет, в том числе в неявной форме... Когда он (коллективный иммунитет. — Ред.) нарастает более 70%, эта эпидемия останавливается. Плюс вакцинацию надо продолжать», — подчеркнул он.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что в России заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет на сегодняшний день 52,5%. Среди всех преобладает свиной грипп, он выявлен в 82 субъектах страны, сообщает НСН.

Также в 37 субъектах РФ показатели заболеваемости превысили среднероссийский, передает RT. Наиболее высокая динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Астраханской области, Республике Коми, Костромской и Вологодской областях.

В связи со сложной эпидобстановкой глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам еще больше усилить информационную кампанию по защитным мерам от сезонных заболеваний. По последним данным, на сегодняшний день в рамках прививочной кампании вакцинировано более 74 млн человек, что составляет почти 52% от численности населения страны.

Также отмечается, что в 52 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, зафиксирован рост случаев COVID-19. На 49-й неделе текущего года в России зарегистрировано на 11% больше случаев инфицирования коронавирусом, чем на предыдущей неделе, — 48 тыс., уточняет телеканал «360».

8 декабря Попова заявила, что сейчас в России напряженная обстановка с заболеваемостью гриппом, в том числе свиным. Для эффективного противодействия распространению гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства, сообщается на сайте kp.ru.

6 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски на фоне распространения гриппа и ОРВИ. В тот же день стало известно, что в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей в возрасте от семи до 14 лет превышает эпидемические пороги.

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря – началу января.