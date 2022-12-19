Куда сходить в Москве на новогодние праздники – 2023: лучшие идеи и места

В пору новогодних каникул Москва зажигается яркими огнями, а многие достопримечательные места готовят праздничную программу для жителей и гостей столицы. 2023 год не станет исключением — даже несмотря на более скромное, чем в предыдущие годы, оформление улиц, в городе по-прежнему есть десятки мест, куда стоит сходить в пору отдыха. Что можно посетить на праздники с детьми, друзьями или второй половинкой — читайте в материале «Известий».

Куда сходить в Москве с ребенком на новогодние праздники – 2023

Дети с нетерпением ждут новогодних праздников, чтобы получить подарки и встретить зимнего волшебника Деда Мороза с внучкой Снегурочкой. Где можно сделать это, кроме как не на новогодней елке? Новогодние шоу для самых маленьких организуют многие площадки. Самой известной, конечно же, является кремлевская елка. Представление будет проходить каждый день с 25 декабря 2022 по 7 января 2023 года.

Новогодние представления устраивают многие театры и цирки, концертные залы и даже столичные парки: «Зарядье», «Сокольники», сад имени Баумана. Свои двери для малышей с новогодней программой открывает крупнейшая киностудия страны «Мосфильм». А Музей Победы организует для детей новогодний квест.

Катки в Москве на новогодние праздники – 2023

В разных уголках столицы к зимнему сезону открылись многочисленные катки, большинство из которых открыты в январские праздники и работают по графику выходного дня. Самый большой каток Москвы находится на ВДНХ, имеет площадь 20,5 тыс. кв. м и вмещает до 4,5 тыс. посетителей. Продолжают работу в праздники и знаменитый ГУМ-каток на Красной площади, и старейшая в столице ледовая площадка в парке Горького, и атмосферный каток в саду имени Баумана, и «Серебряный лед» в Измайловском парке, City в парке «Красная Пресня» и «Полярный» в Филях. Доступен прокат и заточка коньков. Точное время работы и цены билетов в праздничные дни лучше уточнять на сайтах локаций.

Куда пойти в Москве в новогодние праздники – 2023

В праздничные дни в Москве организуют новогодние фестивали и ярмарки. Так, в парке «Ходынское поле» с 30 декабря по 8 января пройдет фестиваль ледяной скульптуры. Мастера из разных стран представят свои творения на площадке более чем 2 тыс. кв. м. На сцене театра изо льда разыграют детское представление.

Сразу в нескольких частях столицы будут размещены площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». Праздничная программа начнется 23 декабря и продлится до 8 января. В ее рамках проведут более 4 тыс. мастер-классов от представителей самых разных народов России. Есть у фестиваля и гастрономическая составляющая — на площадках можно будет попробовать традиционную кухню регионов страны. А в торговых рядах посетители смогут приобрести памятный сувенир из числа изделий народных промыслов.

Встретят гостей фестиваля Дед Мороз, Снегурочка и другие фольклорные герои: Дед Трескун из Новгородской области, якутский хранитель холода Чысхаан, эвенкийский Дед Мороз Амака Инин из Красноярского края и Шахта Баба из Республики Дагестан.

На улицах столицы размещено немало фотозон, обновленных в честь 2023 года. У ЦУМа разместят дизайнерские ели, посвященные науке, культуре и спорту. А на некоторых катках стоят «добрые елки». Каждая игрушка на такой елке особенная, внутри нее спрятано желание. Любой может стать добрым волшебником и исполнить чью-то мечту.

Также во время январских праздников множество экскурсий и развлечений предлагают столичные туроператоры. Билеты лучше бронировать заранее.

Работа транспорта в новогодние праздники – 2023 в Москве

В период новогодних праздников наземный транспорт столицы будет работать в усиленном режиме, чтобы справляться с возросшим потоком пассажиров. В новогоднюю ночь метрополитен не будет закрываться, а проезд до 6:00 будет осуществляться бесплатно. Продолжат работу и многие наземные маршруты, к которым добавятся бесплатные ночные и утренние автобусы.

На Рождество работа транспорта также будет продлена. Метро и МЦК будут работать до 02:00 7 января.

Все уличные парковки бесплатны по 9 января включительно, а 10 января оплата будет взиматься в соответствии с режимом выходного дня.

Ранее «Известия» рассказывали, где в Москве можно провести новогоднюю ночь. Варианты для необычного праздника приготовили многие рестораны, учреждения и турагентства.