Метро и МЦК будут работать без перерыва в новогоднюю ночь

Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать в новогоднюю ночь без перерыва. Наземный транспорт на некоторых маршрутах также продлит работу. Об этом 6 декабря сообщил столичный департамент транспорта.

«Метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Пассажиры смогут поздравить родных и близких, а потом с комфортом добраться до дома на городском транспорте», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в городе также пустят ночные автобусы, а некоторые маршруты продлят работу.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов со свой стороны заявил, что в среднем во время боя курантов в метро находятся около 30 тыс. человек. Для них на экранах в вагонах покажут новогоднее обращение президента.

Накануне сообщалось, что к Новому году и Рождеству в Москве установят более 4 тыс. световых конструкций. Световые арки в ближайшее время начнут монтировать на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях, а также в Газетном и Камергерском переулках, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий Мост. Кроме того, арка-шатер традиционно украсит фонтан Витали на площади Революции.

Также 2 декабря психолог Анетта Орлова рассказала о правильной организации подготовки к Новому году. В частности, она посоветовала выписать все дела и задачи, которые необходимо сделать перед Новым годом, составить список подарков и определить бюджет.