Свыше 4 тыс. световых конструкций установят в Москве к Новому году

К Новому году и Рождеству в Москве установят более 4 тыс. световых конструкций. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщается на сайте мэрии столицы.

Специалисты для праздничного оформления города используют элементы, которые уже служили его украшением на праздниках в прошлые годы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Световые арки в ближайшее время начнут монтировать на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях, а также в Газетном и Камергерском переулках, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий Мост. Кроме того, арка-шатер традиционно украсит фонтан Витали на площади Революции, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что у декораторов имеется достаточно световых и декоративных элементов, из которых можно создавать и новые новогодние объекты.

Бирюков добавил, что в настоящее время завершается оборудование светового тоннеля на Никитском бульваре. Аналогичные работы в скором времени начнутся на соседнем Тверском бульваре. Также специалисты украшают световыми консолями опоры освещения на Москворецкой, Софийской и Раушской набережных, пишет РИАМО.

Наряду с новогодними конструкциями в этом году установят праздничные элементы с патриотической символикой у входа в Парк Горького, в парке «Зарядье», у павильона «Россия — моя история» на ВДНХ и возле Исторического музея, отмечает сайт aif.ru.

Заммэра подчеркнул, что для новогоднего украшения столицы используется современное энергосберегающее оборудование.

Как сообщает сайт kp.ru, в Волоколамском округе уже выбрали главную елку страны, которую по традиции ставят на Соборной площади Кремля. Дереву 95 лет, высота его составляет 27 м, размах веток — 10 м. Срубят ее 12 декабря.

3 декабря телеканал «360» сообщал, что с началом зимы по всей стране начали открываться елочные базары. В Московской области будут работать 296 таких площадок в 45 городских округах. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова, в полном объеме они заработают с 15 декабря. Ассортимент будут обновлять до 25 декабря.

2 декабря директор Рослесинфорга Павел Чащин сообщил, что спрос на живые ели за пять лет упал вдвое. Он связал это с растущим трендом на искусственные елки, а также сопутствующими факторами, такими как трудности утилизации живых растений, а также желанием сэкономить, пишет НСН.

Также 2 декабря психолог Анетта Орлова рассказала о правильной организации подготовки к Новому году. В частности, она посоветовала выписать все дела и задачи, которые необходимо сделать перед Новым годом, составить список подарков и определить бюджет.