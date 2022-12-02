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Психолог рассказала о правильной организации подготовки к Новому году

Психолог Орлова предложила обсуждать на семейном совете подготовку к Новому году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Чтобы всё успеть сделать к Новому году, необходимо собраться на семейном совете и решить, кто что будет делать. Об этом психолог Анетта Орлова рассказала на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию 2023 года.

Накрыть на стоп: деликатесы не подорожают к Новому году
Почему ритейлеры не планируют повышать цены на икру, рыбу, копчености, колбасы, фрукты и игристые вина

«Ощущение того, что вы всё делаете вместе, сообща, это очень объединяет и становится семейным ритуалом, который позволяет каждому чувствовать свою значимость, особенно маме, которая обычно больше всех старается, чувствовать поддержку и помощь», — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Также она рекомендовала выписать все дела и задачи, которые необходимо сделать перед Новым годом, составить список подарков и определить бюджет.

«И обязательно в этом списке у женщины должно быть время на саму себя, чтобы самой подготовиться к Новому году, потому что эта история, когда женщина делает всё, а сама устала и находится в кислом настроении, так быть не должно, хорошее настроение должно быть у всех», — сказала Орлова, добавив, что нужно уделить время себе, пусть лучше на столе будет на одно блюдо меньше.

Ранее в этот день председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал «Известиям», что в этом году премиальная продукция к праздничному столу не подорожает. Федеральные ритейлеры не планируют повышать цены на деликатесы — рыбу и икру, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина.

По его словам, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период. Стоимость деликатесов будут снижать при помощи акций, скидок и привлекательных цен, передает НСН.

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