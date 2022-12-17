Куда пойти в Москве 31 декабря — новогодняя программа в парках и ресторанах

Новый год — праздник, который россияне привыкли отмечать дома в кругу семьи или друзей. Тем не менее жителям Москвы предоставляется немало возможностей встретить праздник в необычной обстановке и сделать его запоминающимся. Праздничную программу готовят многие учреждения столицы. Куда пойти в новогоднюю ночь в Москве — читайте в материале «Известий».

Режим работы транспорта Москвы на Новый год – 2023

В ночь на 1 января метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать без перерыва. Проезд на метро и МЦК будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Продолжит курсировать и транспорт на некоторых наземных маршрутах, кроме того, добавятся дополнительные ночные и утренние рейсы.

Новый год – 2023 на Красной площади

Традиция встречать Новый год на Красной площади, в самом сердце города, появилась у москвичей уже давно. Во внутреннем дворе Кремля, на Соборной площади, возвышается главная новогодняя елка страны, и все локации пестреют праздничным убранством. О том, как украшают символ Нового года и Красную площадь в Москве, можно прочитать в отдельном материале «Известий».

Когда приближается время боя курантов на часах Спасской башни, на Красной площади собираются жители столицы и гости города. Ни снег, ни морозы не мешают собравшимся создать не по-зимнему теплую атмосферу волшебства. Незнакомые люди поздравляют друг друга, пьют шампанское и ждут наступления заветного момента.

Тем временем перед гостями выступают звезды российской эстрады и главные герои Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. Праздничный концерт начинается в 20:00 и заканчивается примерно в 22:00. Еще одной изюминкой праздника является грандиозное лазерное шоу со световыми эффектами.

Речь президента, звучащую аккурат перед боем курантов, собравшиеся могут посмотреть на огромном экране, слышно будет каждое слово главы государства. Наконец, ровно в полночь во всей красе над площадью грянет праздничный салют, который продлится не менее пяти минут.

При этом вход на площадь в день праздника будет платным. Цена билета установлена символическая — ровно 2023 рубля. Кроме того, новогоднюю концертную программу смогут увидеть посетители последних сеансов ГУМ-катка. Билеты на Красную площадь рекомендуется брать заранее, ведь количество мест ограничено.

Новогодний автобус – 2023 в Москве

Ежегодно туроператоры предлагают москвичам и туристам увидеть наряженную столицу во всей красе и одновременно встретить Новый год под звуки «Голубого огонька». Для этого компании запускают новогодний автобус с любимыми праздничными хитами, курсирующий по главным достопримечательностям города. Компанию путешественникам составят Дед Мороз, Снегурочка и музыканты. На борту можно пить шампанское и заводить новые знакомства. Цену экскурсии нужно уточнять у операторов, а билеты приобретать заблаговременно.

Новый год – 2023 на теплоходе в Москве

Однако по Москве можно прокатиться не только на праздничном автобусе — встретить Новый год предлагают и на борту теплохода. Услугу речного круиза предоставляет компания «Моспароходство». Судно отправится по течению Москвы-реки, пассажирам откроются виды главных достопримечательностей столицы. Маршрут стартует от Фрунзенской набережной в 20:30 31 декабря, и туда же теплоход возвращается в 03:00 1 января.

На борту накроют праздничный стол, предусмотрены напитки, а развлекать москвичей и гостей города будут приглашенные артисты.

Новый год – 2023 в ресторанах Москвы

Многие рестораны Москвы как в центре, так и ближе к окраинам предлагают любителям гастрономии провести самую долгожданную ночь в году, наслаждаясь изысканными блюдами, живой музыкой и панорамными видами. Помещения украшают гирляндами, мишурой и зимним декором, ставят елку и оборудуют сцену. Услаждать слух гостей приглашают знаменитых артистов и любимые россиянами коллективы. Часто в новогоднюю ночь рестораны представляют особое меню от ведущих шеф-поваров. В числе прочих локаций встретить Новый год можно даже на 90-м этаже башни «Око» в «Москва-Сити». Более подробную информацию следует уточнять на сайтах заведений.

Новый год – 2023 в парках Москвы

Программу на 31 декабря подготовили многие парки столицы: парк Горького, «Сокольники», ВДНХ, «Красная Пресня», Измайловский парк, «Кузьминки», парк 50-летия Октября, «Садовники», Воронцовский парк, Таганский парк. Музыкальную программу обеспечат артисты и аниматоры, дневные и вечерние развлечения будут включать в себя соревнования и ярмарки, а в некоторых парках гулянья продолжатся до самого утра.

Московские катки 31 декабря закроются в 22:00, а 1 января откроются по графику работы выходного дня.