В Перми 200 человек эвакуировались из торгового центра из-за задымления
В пермском ТРК «Колизей Синема» произошло задымление. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что сообщение о незначительном задымлении в ТРК поступило в 17:57 (15:57 мск).
«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали в количестве 12 единиц техники и 40 человек личного состава», — говорится в сообщении.
Еще до приезда пожарных 200 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Днем ранее в МЧС РФ сообщили, что после ряда пожаров в крупных ТЦ страны будут проведены внеплановые проверки всех торгово-развлекательных центров и складов на соответствие мерам противопожарной безопасности.
12 декабря произошел пожар в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки из-за дождя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.