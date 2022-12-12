Уголовное дело возбуждено по факту пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

«Следователи устанавливают обстоятельства крупного пожара в Балашихе на территории строительного торгового центра. <…> По факту пожара возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляется ликвидация пожара, информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что после локализации горения следователи планируют провести осмотр и назначить комплекс экспертиз.

Как заявили ТАСС во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), в целом величина ущерба от пожара может составить несколько миллиардов рублей, в частности, убыток в точки зрения конструкции — до 1 млрд рублей.

Пожар на территории ТЦ произошел утром в понедельник. По данным «Известий», загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь распространился на первый этаж здания. Как уточнили в экстренных службах, возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Предварительно причиной стало короткое замыкание электропроводки из-за дождя.

Изначально в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что площадь пожара превысила 200 кв. м. На данный момент, по информации ведомства, площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м.

В результате возгорания пострадал охранник ТЦ, у него ожоги верхних дыхательных путей. Точной информации о его состоянии не приводится.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.