Стала известна причина пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе

Причиной пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в экстренных службах.

«Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара», — сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что на данный момент площадь горения торгового центра составляет 12,5 тыс. кв. м, горят два этажа.

Ранее в понедельник прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Пожар на территории ТЦ произошел утром в понедельник. По данным «Известий», загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь распространился на первый этаж здания.

В результате возгорания пострадал охранник ТЦ, у него ожоги верхних дыхательных путей. Точной информации о его состоянии не приводится.