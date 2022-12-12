Прокуратура организовала проверку по факту пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе
Прокуратура Московской области в понедельник, 12 декабря, организовала проверку по факту пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе.
«По предварительной информации, сегодня около 9 утра произошло возгорание возле здания торгового центра, после огонь перекинулся на складские помещения. В настоящий момент идет тушение пожара. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
В пресс-службе также сообщили, что для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.
По данным экстренных служб, системы оповещения и пожаротушения при возгорании в торговом центре сработали штатно.
О пожаре в торговом центре микрорайона Савино Балашихи сообщалось ранее в этот день. На место прибыла скорая помощь. Площадь возгорания превысила 2 тыс. кв. м. В результате пожара пострадал охранник торгового центра.