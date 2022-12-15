МЧС проведет внеплановые проверки во всех ТРЦ и складах в России
После ряда пожаров в крупных ТЦ страны МЧС России проведет внеплановые проверки всех торгово-развлекательных центров и складов на соответствие мерам противопожарной безопасности, сообщил 15 декабря глава МЧС Александр Куренков.
«МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов», — отметил он в беседе с журналистами.
Куренков также добавил, что в ходе проверки владельцам комплексов будет оказана вся методическая помощь и будут предоставлены необходимые консультации.
«Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации», — пояснил глава МЧС.
Ранее, 14 декабря, «Известия» узнали о том, что министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова просят рассмотреть возможность возобновить регулярные проверки бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
До этого пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области сообщила о том, что возбуждено уголовное дело по факту пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе.
Пожар на территории ТЦ произошел утром в понедельник. По данным «Известий», загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь распространился на первый этаж здания. Как уточнили в экстренных службах, возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки из-за дождя.
9 декабря в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье произошло возгорание. Согласно имеющимся данным, загорелся гипермаркет OBI.