МЧС попросили возобновить проверки бизнеса из-за пожаров

Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова просят рассмотреть возможность возобновить регулярные проверки бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, узнали «Известия».

С таким предложением к нему обратился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Как пояснил «Известиям» парламентарий, в России в последнее время горят огромные бизнес-объекты, в которых, как выясняется, не было проверок МЧС.



«Ни плановых, на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина — в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность», — подчеркнул депутат.



По его словам, в таком случае необходимо правильно расставить приоритеты, взвесив все риски.

«Да, мораторий призван избавить бизнес от излишней нагрузки, что позволило бы компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться от санкционных потрясений. Также мораторий — сильный антикоррупционный инструмент. Но при этом несоблюдение правил противопожарной безопасности создает угрозу для жизни и здоровья огромного количества людей — посетителей торговых центров, сотрудников», — подчеркнул политик.



«Известия» направили запрос в МЧС и правительство с просьбой прокомментировать перспективы поддержки обращения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Истина в огне: МЧС просит возобновить проверки бизнеса из-за пожаров