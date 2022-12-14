Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина вышла из 20% соглашений в рамках СНГ
Армия
Российские артиллеристы уничтожили цели украинских боевиков в зоне спецоперации
Мир
В Греции начались демонстрации из-за убийства подростка полицейским
Спорт
Месси забил 96 голов за сборную Аргентины
Армия
ВС РФ отразили пять атак украинских боевиков на купянском направлении
Мир
Пушилин рассказал о продаже поставляемого Украине оружия на черном рынке
Армия
ЗРК «Тор-М2У» уничтожил вражеские беспилотники в ходе проведения СВО
Происшествия
В Уссурийске пострадал человек в результате взрыва газа в гараже
Культура
Режиссер Алексей Бородин получил 2 млн рублей на постановку пьесы Стоппарда
Мир
Обозреватель TAC указал на желание США подтолкнуть Киев на территориальные уступки
Общество
В 2022 году в Москве отреставрировали свыше 200 памятников архитектуры
Происшествия
Два человека погибли при столкновении большегрузов под Тюменью

МЧС попросили возобновить проверки бизнеса из-за пожаров

0
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова просят рассмотреть возможность возобновить регулярные проверки бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, узнали «Известия».

Убавить огня: в России обновят противопожарные правила
Изменения затронут дачников, многодетных и любителей пиротехники

С таким предложением к нему обратился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Как пояснил «Известиям» парламентарий, в России в последнее время горят огромные бизнес-объекты, в которых, как выясняется, не было проверок МЧС.

«Ни плановых, на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина — в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность», — подчеркнул депутат.

По его словам, в таком случае необходимо правильно расставить приоритеты, взвесив все риски.

«Да, мораторий призван избавить бизнес от излишней нагрузки, что позволило бы компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться от санкционных потрясений. Также мораторий — сильный антикоррупционный инструмент. Но при этом несоблюдение правил противопожарной безопасности создает угрозу для жизни и здоровья огромного количества людей — посетителей торговых центров, сотрудников», — подчеркнул политик.

«Известия» направили запрос в МЧС и правительство с просьбой прокомментировать перспективы поддержки обращения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Истина в огне: МЧС просит возобновить проверки бизнеса из-за пожаров

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022