Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове
Экономика
Безработица в России обновила исторический минимум
Мир
Стоимость военной помощи Нидерландов Украине составила почти €1 млрд
Общество
Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Мир
Греция направит Украине вооружение только взамен на ПРО Patriot из США
Мир
Полиция ЦАР назвала терактом покушение на главу Русского дома
Мир
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Наука
В «Роскосмосе» опровергли информацию о температуре 50 °C на корабле «Союз МС-22»
Мир
Президент Словакии приняла отставку правительства
Мир
Мэр Харькова сообщил о «колоссальных разрушениях» в городе
Сюжет:

В «Роскосмосе» опровергли информацию о температуре 50 °C на корабле «Союз МС-22»

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Данные о повышении температуры на корабле «Союз МС-22» до 50 °C не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Экстренный выход: приведет ли поломка «Союза» к эвакуации экипажа МКС
Какова роль космического мусора в аварии и при чем тут метеоритный поток Геминиды

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что температура на корабле за сутки поднялась до 50 °C из-за утечки из блока охлаждения.

«В пятницу специалисты подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) совместно с российскими космонавтами на борту Международной космической станции провели ряд тестов систем пилотируемого корабля «Союз МС-22», в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где температура составила около 30 °C. Это незначительное изменение температурного режима», — прокомментировали в госкорпорации.

Там отметили, что изменения температурного режима не критичны для работы техники и не представляют угрозы для жизни и здоровья экипажа.

«Необходимый температурный режим в жилом объеме корабля поддерживается средствами российского сегмента Международной космической станции (МКС)», — добавили в пресс-службе.

Накануне, 15 декабря, сообщалось, что работы по выходу в открытый космос приостановлены из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля.

Российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Отмечалось, что факт утечки подтвердился в ходе визуального осмотра, внутри корабль остается герметичным. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев предположил, что причиной появления утечки на «Союзе МС-22» может быть попадание микрометеорита в радиатор корабля.

Выход в открытый космос откладывается уже второй раз. До этого выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина пришлось отложить из-за возникших неполадок со скафандром. Космонавты уже выходили в открытый космос для подготовки модуля «Наука», который используется для проведения научных экспериментов, 17 ноября. Они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022