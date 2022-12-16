В «Роскосмосе» опровергли информацию о температуре 50 °C на корабле «Союз МС-22»

Данные о повышении температуры на корабле «Союз МС-22» до 50 °C не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что температура на корабле за сутки поднялась до 50 °C из-за утечки из блока охлаждения.

«В пятницу специалисты подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) совместно с российскими космонавтами на борту Международной космической станции провели ряд тестов систем пилотируемого корабля «Союз МС-22», в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где температура составила около 30 °C. Это незначительное изменение температурного режима», — прокомментировали в госкорпорации.

Там отметили, что изменения температурного режима не критичны для работы техники и не представляют угрозы для жизни и здоровья экипажа.

«Необходимый температурный режим в жилом объеме корабля поддерживается средствами российского сегмента Международной космической станции (МКС)», — добавили в пресс-службе.

Накануне, 15 декабря, сообщалось, что работы по выходу в открытый космос приостановлены из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля.

Российские космонавты подтвердили утечку из блока охлаждения. Отмечалось, что факт утечки подтвердился в ходе визуального осмотра, внутри корабль остается герметичным. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев предположил, что причиной появления утечки на «Союзе МС-22» может быть попадание микрометеорита в радиатор корабля.

Выход в открытый космос откладывается уже второй раз. До этого выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина пришлось отложить из-за возникших неполадок со скафандром. Космонавты уже выходили в открытый космос для подготовки модуля «Наука», который используется для проведения научных экспериментов, 17 ноября. Они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.