Раз словечко, два словечко: аукцион для «придурков» и награда футболистам

Как премьер Новой Зеландии обратила оскорбление оппонента на пользу благотворительности, какие «плюшки» и за что Сильвио Берлускони пообещал футболистам своего клуба «Монца» и как англоязычные словари решали «женский вопрос». Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Кризис-менеджмент по-новозеландски

Немалое число политиков попадалось на брошенных в сердцах оскорблениях, думая, что их никто не слышит . Чего только стоит давняя, но ставшая мемом фраза главы МИД России Сергея Лаврова «дебилы, ...» или ремарка президента США Джо Байдена «глупый сукин сын» в адрес журналиста Fox News после вопроса об инфляции. На этой неделе бранное словцо, вылетевшее из уст новозеландского премьера Джасинды Ардерн, тоже неожиданно для нее самой попало в публичное пространство . Но она весьма креативно смогла обернуть инцидент на пользу благотворительности.

Начало истории было положено во вторник, когда на дебатах в парламенте лидер либертарианской партии «Правый акт» Дэвид Сеймур долго и нудно интересовался, придерживается ли Ардерн всех своих заявлений, закончив вопросом, может ли премьер «привести пример того, как она допустила ошибку , извинилась за нее должным образом и исправила ее». На этом моменте глава правительства повернулась к своему помощнику и, думая, что микрофон выключен, сказала: «Он такой высокомерный придурок» .

Но «придурок», равно как и другие люди в зале, это не только услышал , но и тут же подал прошение об извинениях, а это уже означало, что все комментарии, включая и саму оскорбительную фразу, должны быть внесены в парламентский протокол.

Ну а дальше Джасинда Ардерн не только извинилась, но и решила — сообща с Дэвидом Сеймуром — выставить подписанную ими двумя копию стенограммы парламентского протокола в рамочке на аукцион , чтобы собрать деньги для благотворительной организации по борьбе с раком простаты. Аукцион под названием «Ардерн и Сеймур объединяют усилия для придурков повсюду», торги на котором к концу этой недели достигли $50 тыс., завершится к 22 декабря.

Дополнительный стимул

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони давно стал рекордсменом по числу возбужденных против него уголовных дел . Ничуть не менее богатым был и шлейф скандалов, главным фигурантом которых выступал 86-летний политик.

На этой неделе случился очередной из них. В среду Сильвио Берлускони, который возглавляет партию «Вперед, Италия!», входящую в правящую коалицию, побывал на рождественской вечеринке своего футбольного клуба «Монца» . Похвалив перед игроками нового тренера команды Раффаэле Палладино словами «он хороший, обаятельный, добрый и способен стимулировать наших парней», политик решил приободрить футболистов дополнительным стимулом от себя лично. « Если вы обыграете любую из лучших команд, я найму автобус, полный проституток, чтобы они приехали в вашу раздевалку », — пообещал Берлускони.

Раз словечко Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони Фото: Global Look Press/Claudio Furlan

Торжественное обещание Сильвио было снято на видео (и вряд ли он об этом не знал), ролик моментально разошелся по соцсетям, став вирусным. Отклики на него, понятное дело, оказались не особо комплиментарными. Например, оппозиционный итальянский политик Лаура Болдрини назвала высказывания Берлускони «вульгарным сексизмом» .

Если любой другой политик после такой шумихи наверняка бы выступил с извинениями или заявил, что его, мол, неправильно поняли, то старик Сильвио даже и не подумал сдавать назад. Он и не мог себе представить, что «простая шутка в раздевалке» может «вызвать такие злобные и нереалистичные комментарии», написал Берлускони в ответ на критику в Twitter. И не удержался от новой шпильки, отметив, что «такими грустными и в то же время такими беспричинно злыми» его недругов делает полное отсутствие юмора.

Его года — других злорадство

Если в России всегда считалось неприличным спрашивать женщин о возрасте, то в США с некоторых пор стало некрасивым о возрасте напоминат ь. Впрочем, не всем, а конкретно одному человеку — президенту Джо Байдену , ставшему самым возрастным главой Белого дома в истории страны.

На этой неделе издание Politico поведало, как 80-летний Байден сетовал кому-то из своих союзников на то, как часто пресса упоминает его преклонные лета. « Вы думаете, я не знаю, сколько мне, черт возьми, лет », — якобы сказал в запале президент, которому журналисты то и дело «рисуют» деменцию.

Раз словечко Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Впрочем, немолодой — что уж там — возраст ничуть не мешает 46-му президенту США иногда демонстрировать на публике своего «внутреннего ребенка» . На этой неделе на благотворительном детском празднике в штате Вирджиния Байден решил в шутку прокатиться на детском велосипеде, но не успел на него присесть, как неожиданно открепился руль . Зафиксировать его самостоятельно Байден не смог, но благодаря пришедшей на выручку девочке проблема в итоге была быстро решена.

«По крайней мере, на этот раз он не упал», — начала свою заметку про этот инцидент газета The New York Post, намекая на то, как летом этого года Байден во время прогулки на вполне взрослом велосипеде упал из-за того, что не смог удержать равновесие в попытке притормозить и поздороваться с репортерами.

Уроки словесности

Под конец года представители англоязычных словарей по традиции ударились в забаву под названием «слово года». У Оксфордского словаря английского языка им оказалось выражение goblin mode («режим гоблина»), означающее «тип поведения, потворствующего собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности». А в США всё оказалось проще: американский онлайн-словарь Dictionary.com объявил словом 2022 года «женщина» .

Свой выбор там пояснили резким увеличением количества поисковых запросов по этому слову. Это было связано с тем, что многие события уходящего года — по крайней мере, в англоязычном мире — оказались связаны именно с представительницами прекрасного пола. Например, появление в США первой афроамериканской женщины Кетанджи Браун Джексон на должности судьи Верховного суда, смерть британской королевы Елизаветы II, гибель 22-летней Махсы Амини в Иране, спровоцировавшей массовые протесты, отмена конституционного права на аборты в США и даже заявление теннисистки Серены Уильямс о завершении профессиональной карьеры.

Раз словечко Фото: Global Look Press/Onur Dogman

При этом в Dictionary.com отметили, что само понятие «женщина» является примером «многих гендерных терминов, претерпевающих изменения» , намекнув на противоречивую западную моду определять свой собственный пол не по факту рождения, а под влиянием внутренних ощущений. Пока что составители словаря оставили официальное определение женщины в качестве «взрослой особы женского пола», но витиевато отметили: «Словарь — это не последнее слово в том, что определяет женщину. Это слово принадлежит каждой женщине — как бы они себя ни определяли».

А вот Кембриджский словарь английского языка уже пошел в ногу со временем, изменив определение женщины на «взрослого, который живет и идентифицирует себя как женщина, хотя, возможно, говорили, что при рождении у него был другой пол».

Стена непонимания

Мексиканцы всегда в большом числе старались перебраться за лучшей долей в соседние США, а Штаты — старались пресечь появление на своей территории нелегалов оттуда. И нередко — путем возведения заборов на самых доступных участках общей с Мексикой границы протяженностью 3145 км. Но всё же пробелы остались, и власти некоторых южных штатов принялись активно заделывать бреши самостоятельно.

Так, например, поступил г убернатор Аризоны Даг Дьюси, который объявил, что его штат «собирается сделать работу, которую Джо Байден отказывается выполнять , — обезопасить границу любым доступным нам способом», и начал в этом году возводить стену из транспортных контейнеров . К настоящему моменту защитная конструкция включила 60 наглухо сваренных вместе боксов высотой под семь метров, увенчанных колючей проволокой.

Раз словечко Фото: TASS/ETIENNE LAURENT

Экс-президент США Дональд Трамп, для которого возведение разделительной стены на границе с Мексикой было одним из главных пунктов предвыборной программы, наверняка бы только приветствовал такое решение. Но нынешние власти отнеслись к инициативе совсем по-иному — на этой неделе министерство юстиции США подало против правительства Аризоны иск . В нем заявили, что действия местных властей незаконны, поскольку контейнеры были возведены на принадлежащих федеральному правительству землях. К тому же самодельная стена мешает доступу работников Лесной службы США к пограничным территориям, а также засоряет дренажную систему, что уже создало угрозу местной экологии. Заграждения потребовали снести .

Даг Дьюси заявил на это, что не намерен сдаваться и продолжит укрепление границ, невзирая ни на какие запреты и иски. Впрочем, битва обещает быть недолгой: избранный губернатор-демократ Кэтлин Хоббс, которая сменит Дьюси уже в январе, предупредила: ее администрация уберет барьеры вдоль границы.