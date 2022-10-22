Друг возвратился вдруг: промашка Сильвио и закат шведского феминизма
Как итальянская правящая коалиция поссорилась из-за Путина, кто и за что стал новой героиней иранского протестного движения и почему излишняя харизматичность иногда вредит даже птицам. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».
Скажи им, кто твой друг
Винить во всем Владимира Путина давно стало доброй традицией в Европе. Но недавняя история в Италии, рассорившая членов вступающей во власть правоцентристской коалиции, стала тем случаем, когда российский лидер действительно оказался «при делах». Пусть и непреднамеренно.
На этой неделе итальянское информагентство La Presse обнародовало аудиозапись, на которой многократный экс-премьер Италии и глава входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони заявляет, что «восстановил связь с президентом Путиным». И тут же хвастает, что получил от него в подарок на свой день рождения 29 сентября 20 бутылок водки и «очень милое письмо». «Я ответил 20 бутылками Ламбруско и таким же милым письмом», — говорит далее Берлускони. Примечательно, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 октября не подтвердил, хотя и не опроверг передачу итальянскому политику нескольких бутылок спиртного.
Как известно, долгие годы экс-премьера Италии и президента России связывала крепкая дружба, однако после событий на Украине партия Берлускони (как и все политические силы Италии) осудила Россию, а сам он сообщил, что якобы «разочаровался в российском лидере». Однако, как следует из той же записи, Сильвио лукавил. По крайней мере, на упомянутом аудио он отзывается о Владимире Путине как о неправильно понятом «человеке мира», чуть ли не с бравадой добавляя, что среди пяти настоящих друзей российского президента он — «номер один».
Владимир Путин и Сильвио Берлускони, 2019 год
Неуклюжие попытки соратников Берлускони замять скандал — мол, это было давно, — лишь усугубили ситуацию. Журналистам не составило труда доказать, что запись была сделана нынешней осенью.
Ситуация мгновенно ударила по будущей главе итальянского правительства — лидеру партии «Братья Италии» Джордже Мелони, которую и без того часто упрекали в пророссийских взглядах. «Мелони — заложница пророссийских настроений», — озаглавила в минувшую среду свою передовицу газета La Repubblica, отметив, что этот случай подрывает доверие ко всему правительству Италии и даже наносит ущерб отношениям Рима с Вашингтоном, который очень ретиво с большим неодобрением следит за любыми проявлениями симпатий к России и ее лидеру со стороны европейских союзников.
Не ищите больше женщину
Идея равенства мужчин и женщин всегда была незыблемой ценностью в Швеции и занимала одно из центральных мест в общественной и политической жизни страны. Настолько, что в 2014 году тогдашняя глава МИДа Маргот Вальстрем ввела в оборот термин «феминистская внешняя политика», которая поставила во главу угла международной повестки страны гендерное равенство.
Например, Стокгольм активно содействовал экономической эмансипации, борьбе с сексуальным насилием и расширению участия женщин в политической жизни. В правительственном документе, обнародованном в 2021 году, даже утверждается: такая политика Швеции способствовала принятию новых «правильных» законов с упором на права и роль женщин примерно в 20 странах. В частности, она помогла внести вклад в политическое представительство женщин в Молдавии и Сомали или, например, включить вопросы гендерного равенства в мирное соглашение в Колумбии в 2016 году.
Тем не менее вступившее на этой неделе в свои права новое правоцентристское правительство Швеции решило свернуть это новаторство, посчитав, что ярлык «феминистский» может быть контрпродуктивным для интересов страны в мире.
«Равенство между мужчинами и женщинами является основной ценностью как для Швеции, так и для этого правительства, но мы больше не будем проводить феминистскую внешнюю политику. Шведская внешняя политика должна основываться на шведских ценностях и шведских интересах», — заявил новоиспеченный глава МИД Тобиас Бильстрем прямо в день своего назначения на должность. И заявил, что отныне больший упор Стокгольм будет делать на сотрудничество с Европой и Прибалтикой.
Чересчур спортивное поведение
В другой стране — Иране — дух феминизма, напротив, охватил людей, вопреки государственной политике и невзирая на нее. Как известно, после недавней гибели в заключении 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов в Тегеране за то, что она якобы слишком свободно носила платок, по всей стране вспыхнули ожесточенные протесты. Иранские женщины стали коротко остригать свои волосы на камеру и сжигать хиджабы под лозунгом «Женщины, жизнь, свобода».
На этой неделе у протестного движения появилась новая героиня — 33-летняя спортсменка из Ирана Эльназ Рекаби, выступившая на чемпионате Азии по скалолазанию в Сеуле с непокрытой головой. И это вопреки строгому правилу носить хиджаб в общественных местах всем женщинам — даже если они за границей, но представляют свое государство. Фотография Эльназ с собранными в хвост волосами стала вирусной, а после этого спортсменка пропала. Два дня ее друзья били панику, что не могут связаться с ней, а журналисты писали, что люди из иранского посольства отобрали ее паспорт и мобильный телефон и насильно усадили в самолет до Тегерана раньше планируемой даты отлета.
Позднее, однако, спортсменка нашлась в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) — в среду она написала, что оказалась на выступлении без хиджаба «непреднамеренно», мол, ее позвали из раздевалки в зал слишком неожиданно и она просто забыла покрыть голову. А уже 20 октября Эльназ обнаружилась в аэропорту Тегерана, где она извинилась перед всеми за доставленное беспокойство. Но мало кто купился на эти пояснения: скептики сочли, что извинения спортсменки были сделаны под давлением.
История, к слову, показывает, что иранские власти не спускают женщинам-спортсменкам нарушений строгого исламского дресс-кода. В 2019 году иранская боксерша Садаф Хадем, занявшая первое место на неофициальном поединке во Франции, решила не возвращаться на родину, поскольку власти в Тегеране выдали ордер на ее арест за выступление с непокрытой головой и в шортах, припомнив и еще одно «нарушение» — она тренировалась под руководством мужчины.
Птичку не жалко
Прекрасную и далекую Новую Зеландию на этой неделе всколыхнули протесты по весьма комичному для стороннего наблюдателя поводу. В этом году местная природоохранная организация Forest & Bird, ежегодно с 2005-го проводящая конкурс на птицу года, решила исключить из соревнования одну из самых популярных кандидатур — нелетающего попугая какапо.
Этот весьма упитанный попугай уже дважды побеждал в звании любимой птицы Новой Зеландии — в 2008 и 2020 годах. И организаторы сочли, что его очередное выдвижение отвлечет внимание «от менее харизматичных кандидатов», да и в целом собьет интригу. Тем более что главная цель конкурса — привлечь внимание общественности к исчезающим видам пернатых, тогда как какапо, можно сказать, уже спасли: с 51 особи в 1995-м к нынешнему дню численность этих попугаев выросла до 252. Тем не менее решение о «дисквалификации» какапо возмутило многих новозеландцев.
Нелетающий попугай какапо
Конкурс на птицу года в Новой Зеландии не впервые становится источником горячих споров и противоречий. В прошлом году, например, организаторы внесли в список претендентов новозеландскую летучую мышь на том основании, что она, как и птицы, сталкивается с проблемой депопуляции. И, что удивительно, птицей года в 2021 году стала именно летучая мышь.
На конкурсе 2019-го разразился еще один скандал. В Forest & Bird засекли сотни голосов, поданных из России. Это тут же породило опасения о «российском вмешательстве в демократические выборы». Но в итоге голоса засчитали: жюри сочло, что их подали российские орнитологи. И пояснили, что на самом деле Новая Зеландия «делит» ряд птиц с Россией: например, острохвостый годвит совершает ежегодное путешествие туда и обратно.
Доха и два медведя
В этом году сборная Китая не прошла квалификацию на чемпионат мира по футболу в Катаре. Но в Пекине не только не обиделись, но и решили сделать Дохе неожиданный презент по случаю проведения важного международного события. На этой неделе в Катар спецбортом прибыл «подарок, преподнесенный 1,4 млрд китайцев к чемпионату мира»: две панды, выращенные в заповеднике провинции Сычуань на юго-западе Китая, — трехлетняя самка по кличке Сыхай и четырехлетний самец Цзинцзин.
Правда, принимающая сторона тут же объявила, что в Катаре им дадут арабские имена: так Сыхай превратилась в Сорайю, а ее друг был наречен Сухайлом.
При этом Китай не стал бросать «своих», обязавшись каждую неделю доставлять в Катар 800 кг свежего бамбука для кормления панд и отрядив туда несколько групп китайских экспертов, которые будут помогать животным пройти адаптацию.
Отправка бамбуковых медведей Катару стала первым примером «дипломатии панд» на Ближнем Востоке. Этот жест традиционно символизирует крайнюю благосклонность Поднебесной к одариваемой стороне. Изначально панд дарили только государствам соцлагеря, первым из которых стал Советский Союз, получивший живой национальный символ Китая в знак признательности за то, что стал первой в мире страной, признавшей в 1949 году КНР. В 1970-е годы, когда коммунистический Китай решил пойти на сближение с капиталистическими странами, панды отправились в Японию, Францию и США. С середины 1980-х годов, однако, власти в Пекине решили панд не дарить, а сдавать в аренду сроком на 10 лет. На каких именно условиях нынешняя пара медведей отправилась в Катар, правда, пока не ясно.