Друг возвратился вдруг: промашка Сильвио и закат шведского феминизма

Как итальянская правящая коалиция поссорилась из-за Путина, кто и за что стал новой героиней иранского протестного движения и почему излишняя харизматичность иногда вредит даже птицам. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Скажи им, кто твой друг

Винить во всем Владимира Путина давно стало доброй традицией в Европе. Но недавняя история в Италии, рассорившая членов вступающей во власть правоцентристской коалиции, стала тем случаем, когда российский лидер действительно оказался «при делах» . Пусть и непреднамеренно.

На этой неделе итальянское информагентство La Presse обнародовало аудиозапись, на которой многократный экс-премьер Италии и глава входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони заявляет, что «восстановил связь с президентом Путиным» . И тут же хвастает, что получил от него в подарок на свой день рождения 29 сентября 20 бутылок водки и «очень милое письмо». «Я ответил 20 бутылками Ламбруско и таким же милым письмом» , — говорит далее Берлускони. Примечательно, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 октября не подтвердил, хотя и не опроверг передачу итальянскому политику нескольких бутылок спиртного.

Как известно, долгие годы экс-премьера Италии и президента России связывала крепкая дружба, однако после событий на Украине партия Берлускони (как и все политические силы Италии) осудила Россию, а сам он сообщил, что якобы «разочаровался в российском лидере». Однако, как следует из той же записи, Сильвио лукавил. По крайней мере, на упомянутом аудио он отзывается о Владимире Путине как о неправильно понятом «человеке мира», чуть ли не с бравадой добавляя, что среди пяти настоящих друзей российского президента он — «номер один».

Друг возвратился вдруг Владимир Путин и Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: Sputnik/Alexey Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Неуклюжие попытки соратников Берлускони замять скандал — мол, это было давно, — лишь усугубили ситуацию . Журналистам не составило труда доказать, что запись была сделана нынешней осенью.

Ситуация мгновенно ударила по будущей главе итальянского правительства — лидеру партии «Братья Италии» Джордже Мелони, которую и без того часто упрекали в пророссийских взглядах . «Мелони — заложница пророссийских настроений», — озаглавила в минувшую среду свою передовицу газета La Repubblica, отметив, что этот случай подрывает доверие ко всему правительству Италии и даже наносит ущерб отношениям Рима с Вашингтоном, который очень ретиво с большим неодобрением следит за любыми проявлениями симпатий к России и ее лидеру со стороны европейских союзников.

Не ищите больше женщину

Идея равенства мужчин и женщин всегда была незыблемой ценностью в Швеции и занимала одно из центральных мест в общественной и политической жизни страны . Настолько, что в 2014 году тогдашняя глава МИДа Маргот Вальстрем ввела в оборот термин «феминистская внешняя политика», которая поставила во главу угла международной повестки страны гендерное равенство.

Например, Стокгольм активно содействовал экономической эмансипации, борьбе с сексуальным насилием и расширению участия женщин в политической жизни. В правительственном документе, обнародованном в 2021 году, даже утверждается: такая политика Швеции способствовала принятию новых «правильных» законов с упором на права и роль женщин примерно в 20 странах . В частности, она помогла внести вклад в политическое представительство женщин в Молдавии и Сомали или, например, включить вопросы гендерного равенства в мирное соглашение в Колумбии в 2016 году.

Друг возвратился вдруг Фото: Global Look Press/Jesus Merida

Тем не менее вступившее на этой неделе в свои права новое правоцентристское правительство Швеции решило свернуть это новаторство , посчитав, что ярлык «феминистский» может быть контрпродуктивным для интересов страны в мире.

« Равенство между мужчинами и женщинами является основной ценностью как для Швеции, так и для этого правительства, но мы больше не будем проводить феминистскую внешнюю политику . Шведская внешняя политика должна основываться на шведских ценностях и шведских интересах», — заявил новоиспеченный глава МИД Тобиас Бильстрем прямо в день своего назначения на должность. И заявил, что отныне больший упор Стокгольм будет делать на сотрудничество с Европой и Прибалтикой.

Чересчур спортивное поведение

В другой стране — Иране — дух феминизма, напротив, охватил людей, вопреки государственной политике и невзирая на нее . Как известно, после недавней гибели в заключении 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов в Тегеране за то, что она якобы слишком свободно носила платок, по всей стране вспыхнули ожесточенные протесты. Иранские женщины стали коротко остригать свои волосы на камеру и сжигать хиджабы под лозунгом «Женщины, жизнь, свобода».

На этой неделе у протестного движения появилась новая героиня — 33-летняя спортсменка из Ирана Эльназ Рекаби, выступившая на чемпионате Азии по скалолазанию в Сеуле с непокрытой головой . И это вопреки строгому правилу носить хиджаб в общественных местах всем женщинам — даже если они за границей, но представляют свое государство. Фотография Эльназ с собранными в хвост волосами стала вирусной, а после этого спортсменка пропала. Два дня ее друзья били панику, что не могут связаться с ней, а журналисты писали, что люди из иранского посольства отобрали ее паспорт и мобильный телефон и насильно усадили в самолет до Тегерана раньше планируемой даты отлета.

Друг возвратился вдруг Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Позднее, однако, спортсменка нашлась в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) — в среду она написала, что оказалась на выступлении без хиджаба «непреднамеренно», мол, ее позвали из раздевалки в зал слишком неожиданно и она просто забыла покрыть голову . А уже 20 октября Эльназ обнаружилась в аэропорту Тегерана, где она извинилась перед всеми за доставленное беспокойство. Но мало кто купился на эти пояснения: скептики сочли, что извинения спортсменки были сделаны под давлением.

История, к слову, показывает, что иранские власти не спускают женщинам-спортсменкам нарушений строгого исламского дресс-кода. В 2019 году иранская боксерша Садаф Хадем, занявшая первое место на неофициальном поединке во Франции, решила не возвращаться на родину, поскольку власти в Тегеране выдали ордер на ее арест за выступление с непокрытой головой и в шортах, припомнив и еще одно «нарушение» — она тренировалась под руководством мужчины.

Птичку не жалко

Прекрасную и далекую Новую Зеландию на этой неделе всколыхнули протесты по весьма комичному для стороннего наблюдателя поводу . В этом году местная природоохранная организация Forest & Bird, ежегодно с 2005-го проводящая конкурс на птицу года, решила исключить из соревнования одну из самых популярных кандидатур — нелетающего попугая какапо .

Этот весьма упитанный попугай уже дважды побеждал в звании любимой птицы Новой Зеландии — в 2008 и 2020 годах. И организаторы сочли, что его очередное выдвижение отвлечет внимание «от менее харизматичных кандидатов» , да и в целом собьет интригу. Тем более что главная цель конкурса — привлечь внимание общественности к исчезающим видам пернатых, тогда как какапо, можно сказать, уже спасли: с 51 особи в 1995-м к нынешнему дню численность этих попугаев выросла до 252. Тем не менее решение о «дисквалификации» какапо возмутило многих новозеландцев .

Друг возвратился вдруг Нелетающий попугай какапо Фото: Global Look Press/Guo Lei

Конкурс на птицу года в Новой Зеландии не впервые становится источником горячих споров и противоречий. В прошлом году, например, организаторы внесли в список претендентов новозеландскую летучую мышь на том основании, что она, как и птицы, сталкивается с проблемой депопуляции. И, что удивительно, птицей года в 2021 году стала именно летучая мышь .

На конкурсе 2019-го разразился еще один скандал. В Forest & Bird засекли сотни голосов, поданных из России. Это тут же породило опасения о «российском вмешательстве в демократические выборы». Но в итоге голоса засчитали: жюри сочло, что их подали российские орнитологи. И пояснили, что на самом деле Новая Зеландия «делит» ряд птиц с Россией: например, острохвостый годвит совершает ежегодное путешествие туда и обратно.

Доха и два медведя

В этом году сборная Китая не прошла квалификацию на чемпионат мира по футболу в Катаре. Но в Пекине не только не обиделись, но и решили сделать Дохе неожиданный презент по случаю проведения важного международного события. На этой неделе в Катар спецбортом прибыл «подарок, преподнесенный 1,4 млрд китайцев к чемпионату мира»: две панды , выращенные в заповеднике провинции Сычуань на юго-западе Китая, — трехлетняя самка по кличке Сыхай и четырехлетний самец Цзинцзин.

Правда, принимающая сторона тут же объявила, что в Катаре им дадут арабские имена: так Сыхай превратилась в Сорайю, а ее друг был наречен Сухайлом.

Друг возвратился вдруг Фото: Global Look Press/Nikku

При этом Китай не стал бросать «своих», обязавшись каждую неделю доставлять в Катар 800 кг свежего бамбука для кормления панд и отрядив туда несколько групп китайских экспертов, которые будут помогать животным пройти адаптацию.