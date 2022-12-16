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NYT предупредила о распространении COVID-19 даже после смерти носителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заразиться коронавирусом можно даже после того, как сам носитель вируса уже умер, сообщает 15 декабря обозреватель New York Times Апурва Мандавилли.

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«Как в фильме ужасов про зомби, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных даже после смерти и распространяться далее», — указано в статье.

Мандавилли также добавила, что для большей части людей нет поводов для беспокойства, однако люди, которые по долгу своей работы вынуждены часто контактировать с трупами, могут заболеть и должны быть осторожны.

Обозреватель приводит исследования доктора Хисако Сайто из университета Тиба, согласно исследованиям которого мертвые тела могут распространять коронавирус в течение 17 дней после смерти зараженного.

В NYT также указали на то, что заражение вирусом от мертвого носителя не является беспрецедентным случаем в мире. Отмечается, что в Африке часто случались всплески заболевания вирусом Эболы из-за особенностей местных погребальных традиций.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что вакцинацию от гриппа и инфекции коронавируса в России нужно продолжать. Соответствующее указание Путин дал, выслушав доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о ситуации с заболеваемостью гриппом и ковидом.

До этого, 24 ноября, в Китае зафиксировали рекордную заражаемость COVID-19. По данным органов здравоохранения, 87% заразившихся являются бессимптомными носителями вируса. Также сообщается о смерти одного пациента — за всё время пандемии в Китае от COVID-19 скончались 5232 человека.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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