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В КНР зафиксировали рекордную заражаемость COVID-19
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Сюжет:

В КНР зафиксировали рекордную заражаемость COVID-19

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Темпы распространения COVID-19 в Китае достигли рекордной отметки: 31 656 выявленных случаев за сутки. Об этом свидетельствует отчет Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, представленный в четверг, 24 ноября.

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По данным органов здравоохранения, 87% заразившихся являются бессимптомными носителями вируса. Также сообщается о смерти одного пациента — за всё время пандемии в Китае от COVID-19 скончались 5232 человека.

Отмечается, что предыдущий суточный рекорд был зафиксирован в КНР 14 апреля и составил 29 411 заболевших.

Китайские власти ежедневно публикуют статистику заболеваемости коронавирусом. Так, наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка в настоящий момент складывается в провинции Гуандун (в последние несколько недель порядка 35% обращений поступало из этого региона), при этом рекорд заражаемости приходится на Пекин, в котором третий день подряд регистрируют по 1,4–1,6 тыс. новых случаев.

На 23 ноября в Китае насчитывается 19 190 зон с высоким или повышенным риском инфицирования, тогда как еще 23 мая их было всего 56.

Ранее, 10 ноября, в КНР в очередной раз отменили Пекинский международный автосалон Auto China 2022 из-за неспокойной ситуации с COVID-19.

До этого, 12 июня, в Пекине обнаружили новый очаг COVID-19: в баре Heaven в районе Чаоян заразились 166 человек. Среди них 145 посетителей, двое сотрудников, еще 19 контактных лиц. Из Чаояна инфекция распространилась еще на 14 районов китайской столицы.

Антиковидные ограничения в Китае стали самыми жесткими в мире: полностью закрываются целые районы, останавливаются производства, в отдельных городах даже ограничивают доставку еды.

В конце апреля власти Пекина приняли решение закрыть все школы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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