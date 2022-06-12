В Пекине обнаружили новый очаг COVID-19

Власти Китая впервые за долгое время зарегистрировали серьезную вспышку COVID-19 с очагом заболевания в столице. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщил официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь.

«Вспышка коронавирусной инфекции, возникшая в баре Heaven в районе Чаоян, является свирепой по своим масштабам и концентрированности, осуществлять контроль и профилактику этой вспышки сложнее, чем прошлой, источником которой был рынок Синьфади», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что в баре заразились 166 человек. Среди них 145 посетителей, двое сотрудников, еще 19 контактных лиц. Из Чаояна инфекция распространилась еще на 14 районов Пекина.

Администрация города планирует организовать три дополнительных раунда ПЦР-тестирования жителей района Чаоян в период с 13 по 15 июня.

Антиковидные ограничения в Китае стали самыми жесткими в мире: полностью закрываются целые районы, останавливаются производства, в отдельных городах даже ограничивают доставку еды.

В конце апреля власти китайской столицы — Пекина — приняли решение закрыть все школы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

3 апреля на востоке Китая в городе Сучжоу обнаружили новый подвариант «Омикрон»-штамма коронавируса. Его обозначили как BA.1.1.

Предварительные выводы о появлении нового варианта этого штамма появились после того, как ученым не удалось обнаружить высокогомологичные генетические последовательности в банках данных генома COVID-19.

По сообщению центра по контролю и профилактике заболеваний города Сучжоу, в настоящее время проводится анализ и сравнение новой мутации «Омикрон»-штамма.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.