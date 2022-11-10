В Китае отменили международную автовыставку Auto China 2022

Пекинский международный автосалон Auto China 2022 отменен во второй раз из-за неспокойной ситуации с COVID-19 в этой стране. Об этом 10 ноября сообщило агентство Reuters.

«Принимая во внимание ситуацию в области профилактики и контроля за эпидемией, в Китае принято решение отменить проведение 17-го Пекинского международного автосалона в 2022 году», — заявили в оргкомитете выставки.

Автосалон в Пекине, который первоначально планировалось провести в конце апреля текущего года, перенесли на ноябрь 2022 года, но и эта мера не помогла.

Выставка на крупнейшем в мире автомобильном рынке проходит поочередно в Пекине и Шанхае и традиционно привлекает как международных, так и китайских автопроизводителей.

19 августа стало известно, что международный автосалон в Женеве (GIMS), который планировалось провести в феврале 2023 года, будет отменен. Президент фонда Comité Permanent du Salon international de l’automobile de Genève Морис Туреттини сослался на неопределенность в мировой экономике и геополитике, а также риски, связанные с развитием пандемии.